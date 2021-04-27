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Elçin Sangu, tam kapanma kararına böyle tepki verdi

27.04.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği ülkemizde vakaların artması nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı alındı. Ünlü oyuncu Elçin Sangu, tam kapanma kararına böyle tepki verdi.

Elçin Sangu, tam kapanma kararına böyle tepki verdi

Elçin Sangu, verilen koronavirüs salgınındaki vakarın artması nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı hakkında tepkisini Twitter’dan dile getirdi.

ELÇİN SANGU: "BU BİR ŞAKA..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı uygulanacağı açıklamasının yankıları sürüyor. Elçin Sangu, karardan sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Oyuncu, "Biri bana bu bir şaka desin" diye yazdı.

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Elçin Sangu
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