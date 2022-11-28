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Elektrik direğine çarpan uçak hatlara dolanıp asılı kaldı! Saatlerdir kurtarılmayı bekliyorlar

28.11.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan bir uçak kazası akıllara durgunluk verdi. Maryland bölgesinde bir yüksek gerilim elektrik hattı kulesiyle çarpışan küçük bir uçak, elektrik halatlarına dolandı ve direkte asılı kaldı. Uçağın içinde iki kişinin mahsur kaldığı, ikisinin de hayatta olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri bildirildi.

Elektrik direğine çarpan uçak hatlara dolanıp asılı kaldı! Saatlerdir kurtarılmayı bekliyorlar

Pazar günü yerel saatle 17.30 sıralarında Montgomery'de meydana gelen çarpışmanın ardından, tek motorlu Mooney Mike 20P tipi uçak elektrik hattına takılıp kaldı. 30 metre yükseklikte tehlikeli bir şekilde orada asılı kalan uçakta, iki kişi mahsur kaldı. İşçilerin uçağı kuleye sabitleyip mahsur kalanları çıkarmak için önce elektrik hatlarını topraklayıp bağlamaları gerekiyordu.

Kurtarma işlemi için yapılan operasyon süresince 120.000 kadar müşterinin kazadan ve ardından gelen elektrik kesintisinden etkilendiği belirtildi. İtfaiye ekipleri de kazanın trafik sinyallerini ve elektrik hizmetini etkileyen kesintilere neden olduğunu doğruladı.

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Başkan Yardımcısı Evan Glass "Bir pilot, Montgomery Köyü yakınlarındaki elektrik hatlarına çarptı ve Montgomery İlçesinde yaygın elektrik kesintilerine neden oldu. Tanrıya şükür, elektrik hatlarına dolanan uçaktaki pilot ve yolcu yaşıyor." diye açıkladı ve uçaktaki ikilinin bu sabah itibariyle tahliyeyi beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

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