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Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebatın ayırdığı kavgada pilotlar açığa alındı

29.08.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’ya ait bir havayolu şirketi olan Air France’de Cenevre’den Paris’e gerçekleşen uçuş sırada ilginç bir olay yaşandı. Uçakta pilotların verilen emirleri reddetmesi üzerine kokpitte kavga çıktı. Pilotlardan biri diğerine evrak çantasıyla vururken diğeri ise tokat attı. Air France'ın uçuşlarında birçok sorunun yaşandığını gösteren rapor yayımlayarak şirketi uyardı.

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebatın ayırdığı kavgada pilotlar açığa alındı

BFMTV'nin haberine göre, haziran ayında Paris-Cenevre uçuşunda Airbus A320 uçağının kalkışından kısa süre sonra pilotlardan biri diğerine yanlışlıkla çarptı.Bu nedenle iki pilot arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve pilotlar birbirini önce tokatlayıp sonra darbetmeye başladı.Uçağın mürettebatından biri pilotları ayırıp uçuş boyuncu ihtiyat amaçlı kabinde kalırken, soruşturma neticesinde Air France iki pilotu açığa aldı.

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UÇUŞ KURALLARINA SAYGI DUYMAYA ÇAĞIRDI

Fransa sivil havacılık güvenliğine bağlı soruşturma bürosu (BEA) da Air France'ın uçuşlarında birçok sorunun yaşandığını gösteren rapor yayımlayarak, şirketi uyarıp uçuş kurallarına saygı duymaya çağırdı.

BEA, raporda 31 Aralık 2020'de Brazavil (Kongo)-Paris (Fransa) uçuşu sırasında yakıt sızıntısı nedeniyle Çad'ın başkenti Encemine'ye inen Air France uçağının pilotlarının bu sırada güvenlik prosedürlerini göz ardı ederek sızıntının olduğu depoya yakın motorun bağlantısını kesmemesi ve olası büyük bir yangının kıl payı atlatılmasını örnek olarak gösterdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa uçak
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