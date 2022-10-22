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Türbülansa giren yolcu uçağında korku dolu anlar! Yolcular kanlar içinde kaldı... Koridor bir anda savaş alanına döndü

22.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlantik Okyanusu üzerinde gerçekleşen bir uçuş sırada aşırı türbülansa yakalanan yolcu uçağı kabus dolu anlara sahne oldu. Uçakta bulunan 12 yolcunun yaralandığı ve bir yolcunun burnunu tavana vurması sonunca kırıldığı belirtildi.

Türbülansa giren yolcu uçağında korku dolu anlar! Yolcular kanlar içinde kaldı... Koridor bir anda savaş alanına döndü

Madrid’ten Buenos Aires’e gitmek için hareket eden bir yolcu uçağında korkunç anlar yaşandı. 38 bin fit yükseklikte uçakta Brzilya kıyılarına yaklaştığında türbülansın etkisiyle şiddetli bir şekilde sarsılmaya başladı. 271 yolcunun büyük bir bölümünün uykuda olduğu anlarda pitlot anons yaparak yolculardan emniyet kemerlerini takmasını istedi. O sırada emniyet kemeri takılı olmayan yolcular bir anda uçak kabinindeki duvarlara çarptı. Uçak koridoru bavullar, dizüstü bilgisayarlar, tepsiler ve yastıklarla doldu.

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ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Yolcu Adrian Torres, El Pais'e yaptığı açıklamada, “Yaklaşık yedi saat uçtuk ve neredeyse hepimizin uykuda olduğu sırada uçak çok hareket etmeye başladı. Pilot bunun bir türbülans olduğunu ve kemerlerimizi bağlamamızı söyledi. Emniyet kemerimi ararken türbülans şiddetini arttırdı. Tavana burnumu çarpıp aniden yere düştüm” dedi.

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Uçak, Arjantin'in başkenti yakınlarındaki Ezeiza havaalanına planlandığı gibi indi. Yetkililer üç kişinin hastaneye kaldırıldığını ve dokuz kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Uçağın yapısında önemli bir hasar bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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uçak

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