Elektrik faturanızı düşürecek yöntem! Bu üç cihazın fişini çekin

İngiltere'nin Stockport kentinde görev yapan elektrikçi James Harrison, evlerde kullanılan bazı cihazların sanıldığından çok daha fazla enerji tükettiğini belirtti. Harrison'a göre özellikle kurutma özelliği bulunan makineler ve sürekli çalışan dondurucular faturayı artıran cihazların başında geliyor.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ

Kurutma makineleri de faturayı artıran cihazlardan biri. Harrison, bu cihazların yılda yaklaşık 6500 TL'lik enerji tüketimine neden olabildiğini söyledi.

Çamaşırların mümkün olduğunca doğal yollarla kurutulması, özellikle sık kullanılan kurutma makinelerinde enerji tüketimini azaltabilir.

BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCU

Yılın 365 günü çalışan buzdolabı ve derin dondurucular da enerji tüketiminde önemli bir paya sahip. Bu cihazların yıllık elektrik maliyetinin yaklaşık 5 bin TL olabileceği belirtildi.

Buzdolabının sıcaklığını yaklaşık 4 derecede tutmak ve kapağı gereksiz yere sık sık açmamak enerji verimliliğine katkı sağlayabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

Çamaşır makineleri ise yılda yaklaşık 4 bin TL'lik elektrik tüketimine neden olabiliyor.

Uzman, makineyi yarım kapasiteyle çalıştırmak yerine tam dolu kullanmanın ve daha düşük sıcaklıktaki programları tercih etmenin enerji tüketimini azaltabileceğini söyledi.

FİŞTE BIRAKILAN 3 CİHAZA DİKKAT

Uzman ayrıca "vampir cihazlar" olarak adlandırılan ve kullanılmadığı halde prizdeyken elektrik tüketmeye devam edebilen cihazlara da dikkat çekti.

Özellikle şarj cihazları, televizyonlar ve oyun konsolları bu grupta yer alıyor. Cihazları yalnızca kumandadan kapatmak yerine fişten çekmek, uzun vadede gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebilir.