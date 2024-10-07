Elektrikli testereyle ailesini katletti! Cesetlerini paramparça edip çöpe attı

Verity Beck adındaki öğretmen kadın, babası Reid (73) ve annesi Miriam'ı (72), para konusunda çıkan bir tartışma üzerine başlarından vurarak öldürdü. Ardından anne ve babasının cesetlerini kestikten sonra vücut parçalarına çöp kutularına attı. Korkunç cinayetler nedeniyle bugün ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME SALONUNDA AKIL HASTASI KABUL EDİLDİ

Ocak 2023'te meydana gelen bu olayın ardından Beck suçunu kabul etti. Mahkeme salonunda son derece soğukkanlı kalmasıyla dikkat çeken kadın akıl hastası olarak kabul edildi. Avukatları, ocak ayında, Beck'in ailesini öldürdüğü sırada yasal olarak deli olduğunu ileri sürmüş ancak yargıç bu görüşü reddetmişti.

"TEHLİKELİ BİR İNSAN BU"

Montgomery Bölge Savcı Yardımcısı Samantha Cauffman, Philadelphia Inquirer'a verdiği demeçte, “Bu tehlikeli bir insan” dedi.

TARTIŞMAYI KÖRÜKLEYEN EKONOMİK SIKINTILAR

Daily Mail'de yer alan habere göre Verity mahkeme salonundan ayrılırken cinayet gerekçesi hakkında yorum yapmayı reddetti ancak ailesiyle arasında geçen mesajlaşmalar, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı öfkelendiğini ortaya koyan kanıtlardan biri oldu.

Verity, polise verdiği ifadede 100 bin dolar borcu olduğunu söylemişti. Ailesi Verity'yi, sahip oldukları bir mülkten 600 dolarlık kira çeki çalmakla ve Reid'in parasıyla internette aralarında 1000 dolardan fazla eden bir kolyenin de bulunduğu eşyalar satın almakla suçlamıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır