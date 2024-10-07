Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Elektrikli testereyle ailesini katletti! Cesetlerini paramparça edip çöpe attı

Elektrikli testereyle ailesini katletti! Cesetlerini paramparça edip çöpe attı

07.10.2024 13:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'yi sarsan cinayet! 45 yaşındaki öğretmen Verity Beck, 2023'te anne ve babasını başlarından vurdu, ardından da elektrikli testereyle vücutlarını paramparça etti. Kadın işlediği korkunç çifte cinayeti detaylıca itiraf edince mahkeme salonu buz kesti.

Elektrikli testereyle ailesini katletti! Cesetlerini paramparça edip çöpe attı

Verity Beck adındaki öğretmen kadın, babası Reid (73) ve annesi Miriam'ı (72), para konusunda çıkan bir tartışma üzerine başlarından vurarak öldürdü. Ardından anne ve babasının cesetlerini kestikten sonra vücut parçalarına çöp kutularına attı. Korkunç cinayetler nedeniyle bugün ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME SALONUNDA AKIL HASTASI KABUL EDİLDİ

Ocak 2023'te meydana gelen bu olayın ardından Beck suçunu kabul etti. Mahkeme salonunda son derece soğukkanlı kalmasıyla dikkat çeken kadın akıl hastası olarak kabul edildi. Avukatları, ocak ayında, Beck'in ailesini öldürdüğü sırada yasal olarak deli olduğunu ileri sürmüş ancak yargıç bu görüşü reddetmişti.

Başlıksız-2

"TEHLİKELİ BİR İNSAN BU"

Montgomery Bölge Savcı Yardımcısı Samantha Cauffman, Philadelphia Inquirer'a verdiği demeçte, “Bu tehlikeli bir insan” dedi.

mcvöb

TARTIŞMAYI KÖRÜKLEYEN EKONOMİK SIKINTILAR

Daily Mail'de yer alan habere göre Verity mahkeme salonundan ayrılırken cinayet gerekçesi hakkında yorum yapmayı reddetti ancak ailesiyle arasında geçen mesajlaşmalar, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı öfkelendiğini ortaya koyan kanıtlardan biri oldu.

Verity, polise verdiği ifadede 100 bin dolar borcu olduğunu söylemişti. Ailesi Verity'yi, sahip oldukları bir mülkten 600 dolarlık kira çeki çalmakla ve Reid'in parasıyla internette aralarında 1000 dolardan fazla eden bir kolyenin de bulunduğu eşyalar satın almakla suçlamıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet testere
En Çok Okunan Trend Haberler
Müge Anlı cani Semih Çelik hakkında canlı yayında konuştu!

Müge Anlı cani Semih Çelik hakkında canlı yayında konuştu!

Milyonlarca asgari ücretli bunu bekliyordu! Uzmanı rakamlarla konuştu

Milyonlarca asgari ücretli bunu bekliyordu! Uzmanı rakamlarla konuştu

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Siz hiç kuymak yiyen Ronaldo gördünüz mü?

Siz hiç kuymak yiyen Ronaldo gördünüz mü?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.