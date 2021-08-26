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Elektromanyetik dalgalar kullanılıyor! Karakuş Tümülüs’ündeki anıt mezarın girişi aranıyor

26.08.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kommagene Uygarlığının önemli turizm merkezlerinden biri olan Karakuş Tümülüs’ündeki anıt mezarın durumu ve giriş kapısı elektromanyetik dalgalar ile tespit edilmeye çalışılıyor. Kapı girişi belirlenince tümülüste kazı başlayacak.

Elektromanyetik dalgalar kullanılıyor! Karakuş Tümülüs’ündeki anıt mezarın girişi aranıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak, Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çektiriliyor. Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların bulunduğu bilinen tümülüsteki yapılar elektromanyetik dalgalar ile belirleniyor.

ANIT MEZARIN YERİ VE GİRİŞ KAPISI TESPİT EDİLECEK

Elektromanyetik dalgalar 70-80 metre derinliğe kadar olan yapılar tespit ediliyor. Son yıllarda Türkiye’de uygulanmaya başlanan yöntem ile yer altındaki yapılar belirleniyor. Özel bir firma tarafından Karakuş Tümülüsü'nde yapılan yer radarı çalışması sonucunda rapor hazırlanacak ve tümülüsün altındaki anıt mezarın yeri ve giriş kapısı tespit edilecek. Tespitten sonra ise kazıların başlatılması planlanıyor.

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Firma yetkilisi Taner Taylan yapılan işlemle ilgili olarak, “Yer radarı dediğimiz bir sistem ile yerin tomografisini çekerek, tümülüsün alttaki yapıları çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

"TESPİT EDİLEBİLİRSE KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesinden sonra kazı çalışmalarına başlanacağını kaydederek, “Karakuş Tepesinde yapılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonucunda ise gelecek olan raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız. Fakat tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecek” dedi.

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Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karakuş Tümülüsü Kommagene Krallık Ailesi'nin kadınlarına ait bir anıt mezar olduğu biliniyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal, doğusunda boğa ve aslan, batısında ise Kommagene Kralı I. Antiochos’un Kral II. Mithridates’in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alır. Doğu Terasında bulunan boğa ve aslan başları yok olmuş. Sütun üzerindeki yazıttan anıt mezarın Kral Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait olduğu anlaşılmaktadır.

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Kaynak: İHA

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