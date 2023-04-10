Elektronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Yeni bir ürünün ya da sistemin tasarlanmasından uygulanmasına kadar bütün aşamalarda yer alan elektronik mühendisleri, bu alanda profesyonel olarak çalışır. İletişim sistemleri, elektrikli aletler, radar ve navigasyon sistemleri gibi çok geniş bir iş alanını kapsayan elektronik mühendisliği, öğrenciler tarafından sıklıkta tercih edilir. Bu mesleği yapabilmek için üniversitelerin gerekli bölümünden eğitim almış olma şartı vardır. Elektronik mühendisliği bölümü, pek çok üniversitede yer alır ve zengin bir müfredata sahiptir. Bu sayede elektronik alanında çalışacak nitelikli mühendisler yetiştirir.

Elektronik Mühendisliği bölümü nedir?

Elektronik sistemlerin ve donanımların tasarımı, kurulumu ve geliştirilmesinde görev alacak nitelikli mühendisler yetiştiren bölüme elektronik mühendisliği bölümü adı verilir. Aynı zamanda bu disiplin, elektronik sistemlerin çalışması için gerekli testlerin yapılmasını da sağlar. Elektronik mühendisliği bölümünde, yeni cihazların üretimi ve kurulumu için gerekli teorik ve uygulamalı dersler verilir. Bu sistemlerin bakımı ve onarımıyla da elektronik mühendisleri ilgilenir.

Elektronik sistemlere dair detaylı bilgilerin aktarıldığı bu bölümün amacı, elektrik enerjisinin kullanıldığı tüm sistemlerin verimli bir şekilde çalışması için gerekli çalışmaları yapan kişiler yetiştirmektir. Elektronik mühendisliği bölümünde pek çok ders vardır. 8 dönemlik akademik hayat boyunca öğrencilere temel mühendislik bilgileri ile birlikte elektronik alanı ile ilgili spesifik bilgiler de verilir. Elektronik mühendisliğinde görülen bazı dersler arasında şunlar yer alır:

Matematik

Bilgisayar programlama

Elektrik devrelerine giriş

Elektrik devreleri laboratuvarı

Devre analizi

Sinyaller ve sistemler

Mantık devreleri

Elektromanyetik teorinin temelleri

Mantık devreleri laboratuvarı

Haberleşmeye giriş

Elektromanyetik alan teorisi

Rastgele sinyallere giriş

Elektronik Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Elektronik mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan bir lisans programıdır. Yani 4 yıllık bir eğitim hayatı vardır. Bazı üniversitelerde hazırlık bölümü de olduğu için 5 yıllık eğitim söz konusu olabilir. Elektronik mühendisliği bölümünü başarıyla tamamlayan, stajını yapan ve mezuniyet koşullarına uygun olan öğrenciler, elektronik mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Bu diploma ile direkt iş hayatına atılabilirler. Eğer devlet kurumlarında çalışmak isterlerse sınava girmeleri gerekir. Eğitim hayatına devam etmek isteyen kişiler ise yüksek lisans ve doktora programlarında da elektronik mühendisliği bölümünü bulabilir. Bu sayede daha uzun yıllar eğitim alarak kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca istedikleri alana eğilebilmeleri için yüksek lisans ve doktora yapmalarında fayda vardır. Bu programları da tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalışabilir, çeşitli araştırmalar ve projeler yapabilirler.

Elektronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Elektronik mühendislerinin ne iş yaptığı oldukça merak edilen bir konudur. Özellikle bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler, elektronik mühendislerinin görev ve yükümlülüklerini araştırır. Elektronik mühendislerinin iş tanımı arasında şunlar sayılabilir:

Yeni devreler, cihazlar ve sistemler tasarlamak ve teknolojinin gelişmesine katkı yapmak

Elektronik ekipmanlar ve bileşenler için bakım ve test yapmak

Elektrikli sistemlerin kapasitesini, gereksinimlerini ve maliyetini belirlemek

Ürün geliştirmede kullanılabilecek elektrik gücü için yeni yollar geliştirmek

Parça ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için modifikasyon ve uygulamalar planlamak

Elektrik ekipmanlarının kurulumunu, montajını ve bakımını yapmak

Güvenlik standartlarına ve yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak için elektronik sistemleri denetlemek

Ürün geliştirme süreçlerini takip ederek raporlamak

Güvenlik düzenlemelerinin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için denetlemek

Elektronik Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Elektronik mühendisliği bölümü mezunları, elektronik sistemlerin bulunduğu her yerde rahatlıkla çalışabilir. Üretim ve geliştirme yapan çok fazla fabrika, atölye ve işyeri olduğu için de elektronik mühendisliğinden mezun kişiler, iş olanağı bakımından avantajlıdır. Yüksek gerilim hatlarında, iletişim sektöründe, fabrikalardaki büyük aletlerin kontrolünde, hastaneler için alet üreten fabrikalarda elektronik mezunlarına ihtiyaç duyulur. Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde elektronik mühendisleri için geniş bir iş alanı söz konusudur.

Elektronik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Elektronik mühendisleri pek çok iş alanına sahiptir. Bu çalışma alanları arasında elektrik üretimi yapan tesisler, şantiyeler, fabrikalar, elektronik tasarım alanları, enerji santralleri, yazılım sektörü yer alır. Ayrıca elektronik mühendisleri şu alanlarda da iş bulabilir:

Elektronik tasarım

Elektrik santralleri

İletişim sistemleri

Laboratuvarlar

Bakım ve onarım

Proje yapım büroları

Kontrol sistemleri tasarım ve üretimi

Enerji dağıtımı projeleri

Tıbbi elektronik konuları için hastane ortamı

Elektronik Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kamuda rahatlıkla iş bulabilir. Elektrik sistemlerinin kullanıldığı pek çok devlet kurumu vardır. Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda pek çok elektronik mühendisi çalışır. Elektrik sistemlerinin üretimi ve dağıtımının yapıldığı kamu kuruluşları da elektronik mühendislerine ihtiyaç duyar. Kamuda çalışmak isteyen elektronik mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip ilgili puan türünde yeterli puan almalıdır. Ardından istedikleri kurum için tercihte bulunarak atanabilirler.

Elektronik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Özel sektörde çalışan elektronik mühendisleri kendilerini rahatlıkla geliştirebilir. Özellikle elektronik sistemlerin, cihazların ve aletlerin üretildiği çoğu firma özel olduğu için elektronik mühendisleri özel sektörde rahatça iş bulabilir. Özelde çalışmak isteyen elektronik mühendisleri, diplomaları ile birlikte şirketlere başvuruda bulunup mülakatı geçerek işe başlayabilir. Ayrıca çeşitli projelerde de ayrı olarak çalışabilir ve kendi projelerini üretebilirler. Formasyon alarak okullarda elektronik öğretmeni olabilir, yüksek lisans ve doktora gibi eğitimleri tamamladıktan sonra akademisyen olabilirler.

