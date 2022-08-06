Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Yolcular gözlerine inanamadı

Francia James ve Laci Kay Somers, Washington DC’de işyerlerine gitmek için metroya bindikleri bir gönderiyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyaa popüler olan görüntülerde ikilinin metro yolculuğu sırasında sadece mavi bir iç çamaşırı takımı ve ellerinde topuklu ayakkabıları vardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Instagram’da 250 binden fazla beğeni alan gönderide ikilinin açılan metro kapısından içeri girdiği görülüyor. Diğer yolcuların dikkatini çeken James gönderisine, “Nerede çalışıyoruz? Sadece yanlış cevaplar...” notunu ekledi. Birlikte işe gitmek için metroya bindiği Somer ise arkadaşının gönderisine, “Burada sorun yok gibi” yorumunu yaptı.



