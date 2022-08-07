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Eleman eş anlamlısı nedir? Elemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe'nin sözcük dağarcığı çok geniştir. Bunun bir sebebi farklı dillerden kelimeleri kabul etmiş olmasıdır. Bu yabancı sözcükler zaman içinde ve yapılan çalışmalar ile dönüşüp değişerek dilimize girmiştir. Bir kelimenin birden fazla anlam taşımasının sebepleri arasında bu durum da vardır. Eleman da bu özelliklere sahip bir kelimedir. Biri, öge, unsur gibi kelimeler eleman yerine kullanılabilir.

Dilimize farklı dillerden birçok kelime geçmiştir. Eleman da bu özelikte bir kelimedir. Fransızca element kelimesinden gelip dilimize yerleşmiştir. İsim türünde bir kelimedir. Elemanın eş anlamlısı olan kelimeler de çeşitlilik gösterir. Öge, unsur, çalışan gibi kelimeler eleman yerine cümle içinde kullanılabilir.

Eleman kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu eleman kelimesi için isim türünde üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Öge.
    Örnek cümle: Eskilerin şiirde pek bul kullanmaktan hoşlandıkları elemanlardan birisi de teşbihti. (Asah Halet Çelebi)"
  • Bir toplulukta çalışan insanlardan her biri.
    Örnek cümle: "Kızı sizin elemanınız sanmışlar öyle mi? (Ahmet Ümit)"
  • Matematik alanında kullanılan eleman kelimesinin tanımı da şu şekildedir: Kümeye ait varlıklardan her biri.

Eleman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Unsur, öge, çalışan, kişi kelimeleri eleman yerine kullanılabilir. Ancak hangisinin kullanılacağı cümle içindeki kullanımının hangi amacı taşıdığına bağlıdır. Doğru eş anlamlı kelimeyi eleman yerine koyabilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır.
Eleman kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni ve birleşik türde kelimeler de üretebilir. Bu duruma örnek olarak şu birleşik kelimeler gösterilebilir: Eleman sayısı, ara eleman, öğretim elemanı, yapı elemanı.

Elemanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine kullanılacak eş anlamlı kelimesini de doğru tespit edebilmek mümkündür.
Eleman kelimesini kullanarak ve eleman eş anlamlısı kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bu eleman bu aralar çok gözüme batıyor haberiniz olsun!
  • Çalışanların ile daha düzgün konuşmalısın.
  • Bu cümlenin ögelerini ayırarak çalışmaya başlayalım.

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