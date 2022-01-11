Elenirken 'Baba' demişti! Mehmet Yalçınkaya'dan Burcu Önal'a teklif

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ancak ani vedasıyla izleyiciyi şaşırtan Burcu Önal ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında kursiyerlere eğitim veren Burcu Önal'ın, ilerleyen günlerde de Şef Mehmet Yalçınkaya ile çalışacağı öne sürüldü.

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Instagram hesabında babasının restoranından görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Burcu Önal'ın kursiyerlere eğitim verdiği kareler de yer aldı. Burcu Önal'ın Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında eğitim vermesi, sosyal medyada ''Mehmet Yalçınkaya, Burcu Önal'a iş teklif etti'' iddialarını gündeme getirdi.

Mehmet Yalçınkaya, elenirken kendisine 'baba' sözüyle hitap eden Burcu Önal'a, ''Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara'' sözleriyle veda etmişti

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğan Burcu Önal, aslen Diyarbakırlı. 15 yıl Asya'da yaşayan Burcu Önal, Çin yemekleri konusunda uzmanlık kazandı. Bir dönem yemek öğretmenliği yapan Önal'ın, İstanbul Tarlabaşı'nda bir Asya restoranı bulunuyor. Burcu Önal, 2020 yılında da MasterChef'e katılmıştı ancak yarışmacılardan Walison'a yardım ettiği için elenmişti.



