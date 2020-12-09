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Elif Karlı: Ne, 28 sene mi? Çıldırmış olmalıyız!

09.12.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Elif Karlı: Ne, 28 sene mi? Çıldırmış olmalıyız!

Ünlü şarkıcı Elif Karlı, evliliğinin 28'inci yıl dönümünü bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Karlı'nın paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Ünlü şarkıcı Elif Karlı, eşi Cengiz Karlı ile evliliğinin 28'inci yılını bir dizi sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

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Paylaşımına evlendikleri gün çekilen fotoğrafla başlayan Karlı "Neeeee 28 sene miii? Çıldırmış olmalıyız Cengiz Karlı" diye başladı.

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Ardından da "Tahammülümüz için, çok sevdiğimiz için, yıllardır "biz" diye hareket ettiğimiz için, bu koca ömür için, çocuklarımız için, yaşattığın güzel hayat için, uğraşıların, bizim için didinmelerin için çok teşekkür ederim canım kocacığım. Adamdır adam" diye devam etti.
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