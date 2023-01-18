Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı öldü mü, neden öldü? Ahmet Cengiz Karlı kimdir? Cezaevinde hayatını kaybetti!

Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı'dan acı haber geldi. Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde hayata gözlerini yumdu.Elif Karlı, aldığı haberin ardından perişan oldu. Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELİF KARLI'NIN EŞİ AHMET CENGİZ KARLI NEDEN ÖLDÜ?

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı ile ilgili 2. Sayfa tarafından yayımlanan haber gündem oldu.

Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi cezaevinde geçirdiği kalbine yenik düştü.

Cenzgiz Karlı 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AHMET CENGİZ KARLI KİMDİR?

Ahmet Cengiz Karlı 1993 yılında Elif Karlı ile evlendi.

Çiftin; 'Ecen Naz' ve 'Alperen' adlarında iki çocuğu bulunmaktadır.

