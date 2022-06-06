Elif Yılmaz kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör ile aşk yaşayan Elif Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Elif Yılmaz, Batuhan Kör ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin aşkı, şampiyonluk kutlamalarında gün yüzüne çıkmıştı. Elif Yılmaz ve Batuhan Kör 3 aydır birlikte. Peki Elif Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizde...

ELİF YILMAZ KİMDİR?

Elif Yılmaz, 1997 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Elif Yılmaz, 2020 yılında düzenlenen Miss and Mr. Fashion TV 2020 güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur.

TRABZONSPOR OYUNCUSU BATUHAN KÖR İLE AŞK YAŞAYAN ELİF YILMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Elif Yılmaz 25 yaşında ve Adanalıdır. Elif Yılmaz'ın Trabzonspor'da forma giyen Batuhan Kör ile aşk yaşadığı şampiyonluk kutlamalarına katılmasıyla ortaya çıkmıştır.



