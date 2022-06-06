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Elif Yılmaz kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör ile aşk yaşayan Elif Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

06.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elif Yılmaz, Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör ile yaşadığı aşkla gündemde. Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, Batuhan Kör ile Çeşme'de görüntülendi. Çiftin 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Ünlü isim, basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Pek Elif Yılmaz kimdir? İşte detaylar...

Elif Yılmaz kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör ile aşk yaşayan Elif Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Elif Yılmaz, Batuhan Kör ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin aşkı, şampiyonluk kutlamalarında gün yüzüne çıkmıştı. Elif Yılmaz ve Batuhan Kör 3 aydır birlikte. Peki Elif Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizde...

ELİF YILMAZ KİMDİR?

Elif Yılmaz, 1997 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Elif Yılmaz, 2020 yılında düzenlenen Miss and Mr. Fashion TV 2020 güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur.

TRABZONSPOR OYUNCUSU BATUHAN KÖR İLE AŞK YAŞAYAN ELİF YILMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Elif Yılmaz 25 yaşında ve Adanalıdır. Elif Yılmaz'ın Trabzonspor'da forma giyen Batuhan Kör ile aşk yaşadığı şampiyonluk kutlamalarına katılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Batuhan Kör kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör nereli ve kaç yaşında? Hangi takımalarda oynadı?Batuhan Kör kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör nereli ve kaç yaşında? Hangi takımalarda oynadı?


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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