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Elimi Bırakma 2. sezon çekimleri başladı! Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.08.2019 00:33 | Son Güncelleme

TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın merakla beklenen ikinci sezonunun çekimleri başladı. Elimi Bırakma'ya yeni sezonda üç sürpriz oyuncu da katıldı.

Elimi Bırakma 2. sezon çekimleri başladı! Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Elimi Bırakma dizisinin 2. sezon çekimleri önceki gün başladı.

Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Burak Tamdoğan, Ebru Aykaç, Ertuğrul Postoğlu'nun başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma'ya yeni sezonda Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Buse Meral de katıldı.

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Dizinin önemli oyuncularından Ebru Aykaç, çekimlerden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

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Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş’ın üstlendiği Elimi Bırakma ikinci sezonunda da senaryo grubuna kattığı güçlü isimler ve yeni rejisiyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanmaya devam edecek.

Elimi Bırakma yeni sezonuyla Eylül'de TRT 1'de!


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