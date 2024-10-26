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  4. Elinde bıçakla süpermarket baskını! 5 kişiyi bıçaklayıp şampanyayla kutlama yaptı: "İnsanlardan nefret ediyorum" diyerek bağırdı

Elinde bıçakla süpermarket baskını! 5 kişiyi bıçaklayıp şampanyayla kutlama yaptı: "İnsanlardan nefret ediyorum" diyerek bağırdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 11:14
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44 yaşındaki Yuri Artemyev isimli bir adam Rusya'da bir mağazaya girerek beş kişiyi bıçakladı. Korkunç baskın anları güvenlik kamerasına yansırken Artemyev'in o anlarda şampanya patlatarak kutlama yapması gözlerden kaçmadı. Artemyev yaralılara doğru elindeki şampanyayı içerek, "İnsanlardan nefret ediyorum" diye bağırdı.

Elinde bıçakla süpermarket baskını! 5 kişiyi bıçaklayıp şampanyayla kutlama yaptı: "İnsanlardan nefret ediyorum" diyerek bağırdı

MYNET|DIŞ HABERLER 44 yaşındaki Yuri Artemyev isimli bir adam Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir süpermarkete elinde bıçakla girerek personele ve müşterilere saldırdı. Müşterilere ve personele yönelik saldırı sırasında Artemyev'in "İnsanlardan nefret ediyorum" diyerek bir yandan şampanyasını içtiği diğer yandan da marketin içinde koştuğu görüldü.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Görüntülerde müşterilerin şüpheliyi çevreleyerek saldırıyı engellemeye çalıştıkları görüldü. Saldırıda bir kadın göğsünden bıçakladı, bir güvenlik görevlisi ile birlikte üç kişi de ağır yaralandı. Çıkan arbede sırasında görevliler panik butonlarıyla polisleri uyarmayı başardı. Üç dakika içinde olay yerine gelen ekipler şüpheliyi kelepçeleyerek en yakın polis karakoluna götürdü.

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GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BOŞALTTILAR

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Güvenlik kamerası görüntülerinde süpermarketin güvenli bir şekilde boşaltılmaya çalışıldığı görüldü. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Süpermarket boşaltılırken, adli tıp uzmanları olay yerini kordon altına aldı ve soruşturmaya başladı. Yerel medya, şüphelinin toplu cinayete teşebbüsle suçlanacağını bildirdi. Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya süpermarket
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