Elinde silahla eşcinsel kulübe girmişti! 49 kişiyi katleden saldırganın babası oğlunu savundu: Öpüşen iki adamı gördüğünde...

12 Haziran 2016 tarihinde 29 yaşındaki Oman Mateen, Florida’daki bir eşcinsel gece kulübüne elinde silahla baskın düzenlemişti. 2017 yılında Las Vegas’ta gerçekleştirilen saldırıya kadar Mateen’in eylemi tek bir silahlı adam tarafından yapılan en ölümcül olaydı. 49 kişinin hyatını kaybetmesine neden olan Mateen, üç saatlik bir bekleyişin sonucunda olay yerinde polisler tarafından vurularak öldürüldü. Mateen’in eylemi neden gerçekleştirdiği bilinmese de babası onu iki erkeğinin öpüşmesinin tetiklediğini iddia etti.

“OĞLUMUN ÖNÜNDE BUNU YAPIYORLAR”

Baba Mir Seddique Mateen NBC News'e yaptığı açıklamada, “Miami şehir merkezinde otururken karşılarında birbirini öpen iki erkeği gördük. Oman bunu karısının ve oğlunun gözünün önünde yaptıkları için çok sinirlendi. Birbirlerini öpüyorlar ve dokunuyorlardı. Omar bir anda ‘Şuna bakın.Oğlumun önünde bunu yapıyorlar’ dedi. O günün onda travma yarattığını düşünüyorum” dedi.



