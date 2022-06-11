Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Çin’de akılalmaz olay! Restoranda oturan 3 kadın, 9 kişi tarafından tekme tokat darbedildi

Çin’de akılalmaz olay! Restoranda oturan 3 kadın, 9 kişi tarafından tekme tokat darbedildi

11.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda meydana gelen olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde ismi açıklanmayan 3 kadın, restoranda oturduğu sırada önce sözlü tacize uğradı daha sonra 9 kişi tarafından acımasızca dövüldü.

Çin’in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde yaşanan kadına şiddet olayı ülkede infial yarattı. Restoranda yemek yiyen 3 kadını sözlü taciz eden bir kişi, kadınların tepki göstermesi üzerine şiddete başvurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 3 kadın konuşmayı reddettikleri kişi ve 8 arkadaşı tarafından acımasızca dövüldü. Kadına önce tokat atan kişi, daha sonra şiddetin boyutunu artırdı. Saldırganın restoran dışındaki arkadaşları da olaya dahil olarak kadınları darp etmeye başladı. Saldırganlardan biri ise kadınların üzerine sandalye fırlattı. Kadınlardan birini saçlarından sürükleyerek restoran dışına çıkaran kişi, saldırılarına burada devam etti. Sokağa taşan şiddet, çevredekilerin de yardımıyla son buldu.

Hindistan’da akılalmaz çeyiz kavgası! Çeyizlerini geri isteyen koca, alamayınca karısını diri diri yaktıHindistan’da akılalmaz çeyiz kavgası! Çeyizlerini geri isteyen koca, alamayınca karısını diri diri yaktı

GÖZALTINA ALINDILAR

1

Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerin ardından kadınları darp eden 9 saldırgan gözaltına alındı. Darp edilen kadınlardan 2’si ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, saldırganların aynı çetenin üyesi oldukları ve restoran sahibini de daha önce defalarca tehdit ettikleri iddia edildi. (İHA)

İğrenç olay! Hindistan'da İngiliz kadına kumsalda masaj teklif eden adam tecavüz ettiİğrenç olay! Hindistan'da İngiliz kadına kumsalda masaj teklif eden adam tecavüz etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”
Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdiBöyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi
Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşındaHerkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

İlginizi Çekebilir

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.