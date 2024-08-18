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  4. Eline kahvesini aldı mini şortunu kıvırdı! Tuba Büyüküstün'den olay pozlar

Eline kahvesini aldı mini şortunu kıvırdı! Tuba Büyüküstün'den olay pozlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 11:42
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Son olarak Zeytin Ağacı adlı dizinin ikinci sezonunda rol alan Tuba Büyüküstün dizinin ardından tatile çıkmış İspanya pozlarıyla çok konulmuştu. Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Tuba Büyüküstün'ün pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET-"Kara Para Aşk", "Gönülçelen" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Tuba Büyüküstün, dizisinin ardından soluğu tatilde almış İspanya tatilindeki kareleriyle de adından söz ettirmişti.

Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Mayolu ve mini şortlu pozları ile dikkat çeken Büyüküstün'ün her karesine beğeni ve yorum yağdı.

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Güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe paylaştığı karelerine 'Yine tadına doyulmaz bir çekimden arda kalanlar.. Beraber yaratmak her zaman güzel..' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Tuba Büyüküstün'ün birbirinden iddialı pozlarına 'Hep parlamaya devam et', 'yine harika görünüyorsun', 'sen inanılmaz ve muhteşem birisin' gibi yorumlar yapıldı.

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Tuba Büyüküstün
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