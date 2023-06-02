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Elite'nin yıldızı Maria Pedraza yine çok cesur! Her yerinden dekolte

02.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel, Elite ve son olarak Toy Boy dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu Maria Pedraza, sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa yine sınır tanımadı ve dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Elite'nin yıldızı Maria Pedraza yine çok cesur! Her yerinden dekolte

La Casa de Papel ve Elite gibi milyonlarca kişi tarafından izlenen yapımlarda rol alıp büyük beğeni toplayan Maria Pedraza, güzelliğiyle çok konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Maria Pedraza bu defa yine sınır tanımadı ve kırmızı elbisesiyle dekolteli pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim hem göğüs hem göbek dekolteli pencereli elbisesiyle çok beğenildi.

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Sosyal medyada; 'Sen başkasın', 'Rüya gibi', 'Harika', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Maria Pedraza, 1996 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde doğdu. Pedraza, Si fueras tu isimli mini televizyon dizisiyle oyunculuğa ilk adımı attı.

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Televizyon macerasının ardından Pedraza, 2017 yılında Amar isimli filmle beyazperde de karşımıza çıktı.

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Daha sonra Netflix'in İspanyol yapımlarıyla yıldızı parlayan Pedraza, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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İlk olarak La Casa De Papel'de Alison Parker karakteriyle dikkat çeken Pedraza daha sonra Elite'te başrolü aldı.

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