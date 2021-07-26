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  4. Eliyle balık tutan adam görenleri şaşkına çevirdi

Eliyle balık tutan adam görenleri şaşkına çevirdi

26.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eliyle balık tutan adam Karasu Nehri'nde şov yaptı. Çıplak elle balık tutan vatandaşı görenler hayret etti. Bu ilginç yeteneğini hobi haline getiren vatandaş, özellikle sazlık ve çalı diplerindeki balıkları tercih etti. Küçük yaştan beri balık tuttuğunu söyleyen kişi, ufak ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmadığını söyledi.

Eliyle balık tutan adam görenleri şaşkına çevirdi

Çıplak elle balık tutan Erol Bingöl isimli vatandaş Erzincan'daki Karasu Nehri'nde olta ile balık tutmak mümkünken suya dalarak adeta şov yaptı. Balık tutmayı hobi haline getiren Bingöl tutuş tarzıyla görenleri şaşırtıyor. Nefesini tutarak suyun altına dalan Bingöl, kenarda bulunan sazlık ve çalı diplerindeki balıkları çıplak elle avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını adeta sevince boğuyor.

OLTASIZ BALIK TUTMAYA KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

Balık tutmayı küçük yaşta öğrendiğini kaydeden Bingöl, “Genelde eş dostla gider, balıkları elimle tutarım. Ufak tefek ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmam” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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