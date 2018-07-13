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Eliz Sakuçoğlu'nun cipini Murat Boz almış

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Eliz Sakuçoğlu’nun “Cipimi bile borçla aldım” sözleri geçen hafta gündeme gelmişti! Eliz Sakuçoğlu meğerse doğruyu söylememiş! Ünlü isme cipini, eski sevgilisi Murat Boz almış!

Eliz Sakuçoğlu'nun cipini Murat Boz almış

Eliz Sakuçoğlu geçtiğimiz hafta gündeme gelirine dair yaptığı açıklamalaral gelmişti. Yaz kış tatil yapan Sakuçoğlu, "Bu lüks nereden geliyor, aileniz zengin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ailem zengin değil, büyük paralarım da yok. Kıyafetlerim eski, cipimi bile borçla aldım."

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Ancak Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre, ünlü isim yalan söylüyor!

Yeniköy'deki bir galeriden alınan lüks cipin satış belgeleri ortaya çıktı. 275 bin lira değerindeki Rubicon Wrangler marka cipi satın alan kişi, Sakuçoğlu'nun eski sevgilisi Murat Boz çıktı.

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Boz, aracı 2014'te 67 bin Euro'yu peşin ödeyerek almış.

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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu Murat Boz

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