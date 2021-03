Elizabeth Hurley’in nostaljik paylaşımına beğeni yağdı

Son olarak Then Came You adlı filmde boy gösteren Elizabeth Hurley, sosyal medya paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor. 55 yaşındaki yıldız bu sefer nostaljik bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı.

2 milyona yakın takipçisi olan yıldız üstsüz çekilmiş eski fotoğrafına şu notu ekledi: "Şüpheye düştüğünüzde büyük saç ve elmas deneyin"

ELİZABETH HURLEY HAKKINDA

1994'te Hugh Grant ile rol aldığı Four Weddings and a Funeral adlı filminin başarısı nedeniyle uluslararası medyanın ilgisinin odağı haline gelen Elizabeth Hurley, filmin Londra galasına altın çengelli iğnelerle bir arada tutulan siyah Versace elbisesiyle eşlik ederek unutulmaz bir görünüme imza atmıştı.