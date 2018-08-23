MAGAZİN

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley, havuzda çıplak şekilde yüzdüğü videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Hurley'in paylaşımı takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin üstsüz şekilde havuzda yüzdüğü videosu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı takipçileri Hurley'nin paylaşımına, "Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir" derken bazıları da "Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın" yorumunu yaptı.

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Bazı takipçileri Hurley'nin paylaşımına, "Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir" derken bazıları da "Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın" yorumunu yaptı

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Hurley'nin takipçilerinin çoğu, yıldızın gayet iyi yaş aldığını, güzel göründüğünü ama bedenini bu kadar öne çıkarmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Elizabeth Hurley

Hurley'nin oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.

Elizabeth Hurley 34


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