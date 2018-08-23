Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin üstsüz şekilde havuzda yüzdüğü videosu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı takipçileri Hurley'nin paylaşımına, "Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir" derken bazıları da "Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın" yorumunu yaptı.

Bazı takipçileri Hurley'nin paylaşımına, "Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir" derken bazıları da "Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın" yorumunu yaptı

Hurley'nin takipçilerinin çoğu, yıldızın gayet iyi yaş aldığını, güzel göründüğünü ama bedenini bu kadar öne çıkarmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Hurley'nin oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.



