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  4. Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Elkızı 1. bölüm fragmanı

Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Elkızı 1. bölüm fragmanı

13.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimleri Muğla’da devam eden NTC Medya imzalı FOX’un merakla beklenen yeni projesi Elkızı’nın yayın tarihi belli oldu. Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı Elkızı dizisinin 1. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi, 1. bölümüyle 23 Ekim Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak.

Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Elkızı

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Fikret Kuşkan
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