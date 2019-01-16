Ellen'dan 'Kylie suratlı yumurta' hareketi

Bir instagram kullanıcısı tarafından başlatılan ve sosyal medyada en çok beğeni alan Kylie Jenner’ın paylaşımını geçmek üzerine kurgulanmış bir hareket olan ‘yumarta fotoğrafı’ paylaşımı kısa sürede büyük bir etkileşim yarattı. 41 milyon beğeni ile amacına ulaşan ve sürekli olarak beğenileri artmaya devam eden bu fenomen yumurta Ellen tarafından da masaya yatırıldı.

21 yaşındaki milyoner model Kylie Jenner’ın geçen sene şubat ayında paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyondan fazla beğeni alarak Instagram’da tüm zamanların beğeni rekorunu kırmıştı. Yaklaşık bir yıl boyunca en çok beğenilen gönderi olarak kalan Kylie Jenner ve yeni doğan kızının ilk fotoğrafının rekoru yumurta tarafından kırıldı.

ELLEN FOTOĞRAFI BİRLEŞTİRDİ

Konu böylesine önemli bir noktaya gelince Ellen DeGeneres kendisine yakışanı yaptı ve yumurtanın üzerine Kylie’nin yüzünü ekleyerek seyircilerinin karşısına çıktı. Ellen esprili bir şekilde sunduğu bu girişimi ile ikisinin toplamı bir beğeni almayı umduğunu da belirtmeden geçemedi. Ellen ayrıca böylesine ünlü bir yumurtayı programında konuk etmek istediğini de söyledi.

