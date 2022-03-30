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  4. Ellerindeki palalarla arabaya saldırdılar! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Ellerindeki palalarla arabaya saldırdılar! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

30.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birmigham’da park halindeki bir arabadaki anne ve 7 yaşındaki çocuğu kimliği belirlenemeyen palalı üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda palalı saldırganların arabanın camını kırmaya çalışırken 7 yaşındaki çocuğun “Anne sür” diye bağırması dikkatleri çekti.

Birmingham'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir anne ve 7 yaşındaki oğlunun üç palalı saldırgan tarafından yollarının kesildiği anlar kayıt altına alındı. Park halindeki arabanın önünü keserek ellerindeki palalarla arabaya saldıran üç kişi önce yan camı kırmaya çalıştı. O sırada şoför koltuğunda oturan anne saldırganlarda kurtulmak için manevra yapmaya çalıştı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde 7 yaşındaki çocuğun “Anne sür” çığlığı bütün sokakta yankılandı.

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ANNE VE OĞLU DA YARA ALMADAN KURTULDU

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Saldırganlardan kurtulmak için arabayı çeviren anne ve 7 yaşındaki oğlu korkunç olaydan yara almadan kurtulmayı başardı. İsmini vermek istemeyen anne olayın sonrasında yaşadıkları travma hakkında, “Bu travmatize edici. Herkes bunun kendilerinin başına gelmeyeceğini düşünüyor. Nasıl sağ kurtulduğumuzu inanın bilmiyorum. Bu olaydan sonra parayonak oldu. Artık oğlumun başına gelebilecek en küçük şey için endişe ediyorum.Artık dükkana yürümekten çok korkuyorum, köpeği gezdirmekten çok korkuyorum. Kendi evimizde tutsak olacağız.” dedi.

Kaçamyı başardıktan sonra yolun aşağına arabayı park ederek polise haber verdiğini ifade eden anne, en kısa sürede saldırganların yakalanmasını istediğini dile getirdi. Yaşadıkları korkunç olayın başkalarının başına gelmemesi için polislerin araştırma yapmasını istediğini belirten anne, “Nasıl kaçmayı başardık bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum” diye konuştu.

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İngiltere
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