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Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı mı? İddialara yanıt verdi

15.04.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk'ın ünlü İngiliz model Cara Delevingne ve Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile üçlü ilişki yaşadığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Elon Musk, bu iddialara yanıt verdi. Peki Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı mı? İşte Elon Musk'ın cevabı...

Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı mı? İddialara yanıt verdi

Amber Heard-Johnny Depp çiftinin olaylı ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. En çok konuşulan konulardan biri de Tesla CEO'su Elon Musk'ın Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığı iddiası. "Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadınız mı?" sorularının muhatabı olan ve bu sorulardan oldukça sıkılmış gibi görünen Elon Musk, sonunda aşk hayatıyla ilgili söylentileri susturdu.

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LADbible'ın haberine göre; Elon Musk, Cara Delevingne ve Amber Heard ile üçlü ilişki yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

ELON MUSK, AMBER HEARD VE CARA DELEVINGNE İLE ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞADI MI?

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

FILE PHOTO: Elon Musk pictured at the E3 gaming convention in Los Angeles

Öte yandan, Musk'ın Amber Heard ile ilişkisinin de, Heard Johnny Depp ile evliyken ve ondan resmi olarak ayrılmadan önce başladığı iddia edilmişti.

DAVADAN YAKLAŞIK BİR AY SONRA...

Musk bu iddiaya karşılık ise Amber Heard ile boşanma davası açtıktan yaklaşık bir ay sonra çıkmaya başladığını belirtti. Ünlü milyarder, “Evlilikleri sırasında Amber'in yakınında olduğumu bile sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Aşk hayatıyla ilgili söylentileri susturan Tesla ve SpaceX'in CEO'su, adeta birbirleriyle savaşan Amber Heard-Johhny Depp ikilisine de tavsiye verdi.

MUSK'TAN "HAYAT ÇOK KISA" MESAJI

Heard ve Depp'in uzun süreli yasal savaşlarına devam etmek yerine "savaş baltalarını toprağa gömmeleri" gerektiğini söyleyen Musk, "Hayat böyle uzun süreli olumsuzluklar için çok kısa. Her şey bittiğinde hiç kimse yasal savaşın daha uzun sürmesini dilediğini söylemeyecek." dedi.

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Elon Musk Amber Heard Cara Delevingne
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