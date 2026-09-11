Elon Musk'ı çıldırtan belgesel: 'Uzay lazerleri' iddiası yargıya taşınıyor!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, hayatını ve yükselişini konu alan dev bütçeli yeni bir belgesel nedeniyle oldukça gergin günler geçiriyor. Oscar ödüllü ünlü yönetmen Alex Gibney tarafından hazırlanan ve prömiyeri prestijli Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen 'Musk' isimli belgesel, teknoloji dünyasında ve magazin basınında adeta bir bomba etkisi yarattı. Yaklaşık 4 saatlik (225 dakika) devasa süresiyle dikkat çeken yapım, gösterildiği andan itibaren Musk'ın hışmına uğradı.

DİKKAT ÇEKEN 'UZAY LAZERLERİ' TEMALI MESAJLAR

Eski sevgilisi Ashley St. Clair'in de röportajlarıyla katıldığı belgeselde, Musk'ın seçimler öncesinde attığı iddia edilen 'uzay lazerleri' temalı mesajlar ve çarpıcı ifadeler ön plana çıkıyor. Söz konusu iddiaların ve filmin içeriğinin basına sızmasının ardından harekete geçen Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, filmin yapım şirketi Jigsaw Productions'a resmi bir ihtarname gönderdi. Belgeselin yayınlanması halinde karalama ve iftira davası açılacağı açıkça belirtildi.

'KARALAMA MAKSATLI BAŞARISIZ BİR HAMLE'

Sosyal medya platformu X (önceki adıyla Twitter) üzerinden öfkesini dile getiren teknoloji devi Musk, yönetmen Alex Gibney için 'hiçbir dürüstlüğü olmayan, acılaşmış yaşlı bir adam' ifadelerini kullandı. Belgeseli 'karalama maksatlı başarısız bir hamle' olarak nitelendiren Musk, yapımın gerçekleri yansıtmadığını savundu. Öte yandan yönetmen Gibney ise dünyanın en güçlü insanlarından birinin portresini çizdiğini vurgulayarak Musk'ın günümüz dünyası için son derece tehlikeli bir figür haline geldiğini öne sürdü.

Büyük tartışmalara gebelik eden belgeselin vizyona girmesinden önce taraflar arasındaki hukuki ve sözlü savaşın daha da kızışması bekleniyor. Elon Musk'ın iddialara karşı mahkeme yolunu seçip seçmeyeceği ve belgeselin kamuoyundaki yankıları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.