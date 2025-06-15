Elon Musk'ın trans kızı dansıyla damga vurdu! Göçmenler için sahneye çıktı

Trump yönetiminin federal göç operasyonlarına karşı düzenlenen barışçıl gösterilerin son haftalarda şiddete dönüşmesinin ardından Kaliforniya'da isyanlar başlamıştı. ABD Başkanı, göçmenlere karşı sert önlemler alma sözü vermesinin ardından, ağırlıklı olarak Latin kökenlilerin yaşadığı bölgelerde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) baskınlarını artırmıştı.

DANSIYLA DAMGA VURDU

Göstericilerle dayanışmak amacıyla Los Angeles’ta Trump karşıtı bir etkinlik düzenlendi. Elon Musk’ın kızı Vivian Jenna Wilson da etkinlikte sahne aldı.

Dayanışmasını göstermek için sahneye siyah bir tulum ve metal bir korseyle çıkan Vivian, başına bir trans bayrağı örttü. Kalçalarına kadar uzanan sarı saçları, çarpıcı ve kendine özgü koyu far ve rujuyla poz verdi.

Gösteri, “Trump’a ve politikalarına karşı birleşin” mesajı veren bir dizi sanatçı performansının parçası olarak sahnelendi. Babasıyla konuşmayan Wilson'ın dansı babasıyla arasındaki politik fikir ayrılığının da kanıtı oldu. Vivian, 2004 yılında Kaliforniya'da Musk'ın ilk eşi Justine'den dünyaya geldi. (Dailymail)