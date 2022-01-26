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Elton John koronavirüse yakalandı

26.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Elton John koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Elton John koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elthon John'un Covid-19 testi pozitif çıktı. 75 yaşındaki şarkıcı, ABD'nin Dallas kentindeki iki konserini iptal etmek zorunda kaldı. Sanatçı, Farewell Yellow Brick Road turnesine 20 Ocak’ta, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra New Orleans’ta sahneye döndüğünde yeni başlamıştı, ancak devam edemedi.

Şarkıcının semptomlarının hafif olduğu ve aşılarının tam olduğu belirtildi.

Elton John ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, Covid kaptığımı ve bu nedenle Dallas’taki gösterilerimi yeniden planlamak zorunda kaldığımı bildirmek için bir mesaj göndermek istedim. Biletleriniz varsa, yeni tarihler için çok yakında sizinle iletişime geçilecektir. Gösterileri ertelemek her zaman büyük bir hayal kırıklığıdır ve bundan rahatsız olan herkes için çok üzgünüm ama kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.

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