'Emekliler devlete yüktür' dediği iddia edilen Hülya Koçyiğit'ten açıklama

Koçyiğit 12 Aralık 1947 yılında İstanbul’da doğdu. Bulgaristan göçmeni tüccar bir babanın üç kızından ilkidir. İstanbul ve Ankara’da ilkokula giden Koçyiğit, sanat eğitimine Ankara Devlet Konservatuarı’nın bale bölümünde başladı. Orta öğretimine eski adıyla Atatürk Kız Lisesi olan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ne devam ederken İstanbul Şehir Tiyatroları’na girdi. Lise öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde devam ettirdi.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’a konuşan Hülya Koçyiğit, Yaşar Okuyan’ın Halk TV’de kendisiyle ilgili açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Ben de emekliyim" dedi.

Yaşar Okuyan, Hülya Koçyiğit'in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia etti. Koçyiğit ise, Okuyan'ın bu iddiasına, "Emekliler devlete yüktür, şeklinde bir ifadem kesinlikle olmamıştır. Ben de emekliyim" sözleriyle yanıt verdi.

Sosyal medyada, Hülya Koçyiğit’in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia edildi. Bu iddia sosyal medyayı karıştırdı ve Twitter’da gündeme geldi. Herkes Hülya Koçyiğit'i eleştirirken ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi.

1963 yılında ilk filmi Susuz Yaz ile sinema hayatına başlayan Hülya Koçyiğit Berlin Film Festivali’inde Türk sinemasına o güne kadar verilen en büyük ödül olan Altın Ayı ödülünü kazandı. Kültür Bakanlığı’nca yurt dışında düzenlenen “Türk Film Haftaları”‘nda ülkemizi en çok temsil etmiş sinema sanatçısıdır. Halen yerli ve yabancı film festivallerinde de en çok ödül alan bayan sanatçıdır.

O dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan Selim Soydan ile evlendi. Bu evliliğinden Gülşah adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Hülya Koçyiğit’in Neslişah ve Aslışah adlarında iki torunu vardır.

Filmleri Yunanistan, İran, Mısır, Lübnan, Cezayir gibi değişik ülkelerde gösterilmiştir. 1965-1974 arasında tüm filmleri Yunanistan’da sinemalarda oynatılmıştır. “Derman” 5 Kıtada oynatılan, “Kurbağalar” ise yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir.

Hülya Koçyiğit, 180 kadar filmde ve 4 TV dizisinde oynamıştır. Çalıştığı yönetmenlerden bazıları, Lütfü Akad, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Metin Erksan, Orhan Aksoy, Memduh Ün, Ertem Eğilmez, Osman Seden ve Halit Refiğ’dir. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilmiştir. 1991-1992’de kurucusu olduğu SO-DER’e başkan seçilmiştir. Bu görevi 4 yıl sürdürmüştür; halen yönetim kurulunda görev yapmaktadır.



