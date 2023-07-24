Emekliler için yeni formül! AK Parti gündemine aldı: Memleketinde kalana elektrik, su yardımı

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşlar bir yandan da başını sokacak bir evi kiralamak için çabalıyor. Özellikle neredeyse bir ülke kadar yoğun nüfusa sahip olan İstanbul'da yaşamak her geçen gün daha da zor hale geliyor.

TERSİNE GÖÇ PLANI GÜNDEMDE

Mega kentin yükünü hafifletmek için 'tersine göç' planı gündeme geldi. Tersine göç planı içinse listenin ilk sırasında emekliler var.

NÜFUS 16 MİLYONA YAKLAŞTI, KİRA 17 BİN TL

Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar merkezinin son verilerine göre İstanbul'da 120 metrekarelik ortalama bir evin kirası 17 bin TL'den başlıyor.

TÜİK'e göre İstanbul'da nüfus 16 milyona yaklaşırken, uzmanların kentteki sorunun başlıca sebeplerinden biri olarak nüfus yoğunluğuna işaret ediyor.

AK PARTİ'NİN 'EMEKLİ' PLANI

Kulislerde AK Parti'in İstanbul'un nüfusunu azaltabilmek için plan hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre; çalışmanın odağında ise emekliler ver.

TEMEL KALEMLERDE TEŞVİK HAZIRLIĞI

Plana göre yaz aylarını memleketinde geçiren emekliye 'kışın da gelme' denilecek. İddiaya göre emeklinin İstanbul'dan taşınması halinde elektrik, su gibi temel kalemlerde teşvik hazırlığı var.

