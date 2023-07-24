Kiralık ev arayanlar dikkat! Ev sahiplerinden yeni kriter: 'Özellikle Avrupa Yakası'nda moda'

Kalıcı değil geçici kiracı isteyen bazı ev sahipleri kriterlerine bir yenisini daha ekledi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık ev arayanların peşine düştüler.

EV SAHİPLERİNDEN YENİ KRİTER

Ev sahiplerinin kira zammında yüzde 25 kuralıyla mücadelesi sürüyor. Durum böyle olunca ev sahiplerinin her yöntemi herkesi şaşkına çeviriyor. Son yöntemleri ise kentsel dönüşümde evi olan kiracılar. Ev sahipleri uzun dönem kiralama yapmak isteyenlerden kaçıyor.

"ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI'NDA MODA"

Show Haber'in haberine göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Öğrenci, memur, doktor ve bekardan sonra kentsel dönüşümcü modası var. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki kentsel dönüşümün yoğun olduğu yerlerde şu anda bu moda var" dedi.

