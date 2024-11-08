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  4. Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! 'Öyle oturduğuna bakmayın...'

Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! 'Öyle oturduğuna bakmayın...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 13:58
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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, gözlerden uzak bir hayat süren Sezen Aksu'yu evinde ziyaret etti. Müftüoğlu, Aksu'nun son halini "Öyle oturuyor gibi durduğuna bakmayın" ifadeleriyle paylaştı.

Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! 'Öyle oturduğuna bakmayın...'

Uzun süredir gözlerden ve sahnelerden uzak olan Sezen Aksu'nun dört gözle hayranları geri dönmesini beklerken Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu'nun son halini paylaştı. Sezen Aksu'yu evinde ziyaret eden Müftüoğlu, Sezen Aksu'yla birlikte poz verdi.

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"ÖYLE OTURDUĞUNA BAKMAYIN..."

"Öyle oturuyor gibi durduğuna bakmayın" ifadeleriyle ünlü ismi paylaşan Müftüoğlu, Aksu'nun evde yaptıklarını anlattı. "Şarkı yapmaktan söz yazmaya sarkı aranjesinden, ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon... Hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar hangi birini sayayım ki" dedi.

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"İYİ HİSSETTİĞİM ZAMAN..." DEMİŞTİ!

Hande Yener, İstanbul’da verdiği “Hande Bizi Sezen’e Götür” konserinden Sezen Aksu’yu aramıştı. Yener Sezen Aksu'ya “Geri döner misin artık sahnelere?” demişti. Sezen Aksu ise “Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim. Anlayışla karşılamalarını rica ediyorum.” yanıtını vermişti.

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Sezen Aksu
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