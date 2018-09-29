Emel Müftüoğlu Ziynet Sali'nin göğüs frikiğini paylaştı

Emel Müftüoğlu, Ziynet Sali’nin göğüs frikiğini fark etmeden bu fotoğrafı paylaştı.

Uyarıların ardından fotoğrafı kaldırdı, frikiği emojiyle kapatarak tekrar yükledi.

İşte o fotoğraf...

Ziynet Sali geçen günlerde; ''Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum.Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum.'' şeklinde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.



