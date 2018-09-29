MAGAZİN

Emel Müftüoğlu Ziynet Sali'nin göğüs frikiğini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Emel Müftüoğlu önce paylaştı ardından da sildi.

Emel Müftüoğlu Ziynet Sali'nin göğüs frikiğini paylaştı

Emel Müftüoğlu, Ziynet Sali’nin göğüs frikiğini fark etmeden bu fotoğrafı paylaştı.

Uyarıların ardından fotoğrafı kaldırdı, frikiği emojiyle kapatarak tekrar yükledi.

İşte o fotoğraf...

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Ziynet Sali geçen günlerde; ''Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum.Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum.'' şeklinde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

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Fotoğrafı da değiştirmiş. Ziynetin duruşu aynı değil.
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