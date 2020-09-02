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Emilia Clarke: Erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 02.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, çekimler sırasında erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldığını ifade etti.

Emilia Clarke: Erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un 8. sezonunun sona ermesinin ardından dinmeyen tartışmalara bir yenisinin daha eklendi.

Dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, çekimler sırasında erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldığını söyledi. Clarke ise çıplak sahnelerde baskı hissettiğini ve zorlu çekim koşullarına dair düşüncelerini açıkladı.

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Clarke şu ifadeleri kullandı: "Gece Nöbeti’ndeki adamlar, Jon Snow, hep tüylü kürkler giyiyordu. Sıcakta çekim yaparken, üzerlerinde bu kostümler varken, kostümlerine iliştirilmiş pompa sayesinde küçük jeneratörleri vardı."
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"Bunu borulara soğuk su pompalamak ve soğutmak için kullanıyorlardı bu yüzden altlarında tuhaf bir soğutma sistemi vardı. Kadınlara böyle bir olanak tanınmamıştı. Alabildiğim tek şey peruğumun arkasının kaldırılmasıydı"

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