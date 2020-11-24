MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emily Attack cinsel ilişki itirafıyla şoke etti

Emily Attack cinsel ilişki itirafıyla şoke etti

24.11.2020 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emily Attack cinsel ilişki itirafıyla şoke etti

İngiliz televizyon yıldızı Emily Attack, sunuculuğunu yaptığı The Emily Attack Show programında herkesi şoke eden bir itirafta bulundu. Emily, daha önce meyhanede tanıştığı bir adam ve karısıyla beraber cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla İngiliz magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan Emily Attack, sunuculuğunu yaptığı programda bir kez daha izleyenleri şaşırttı. Attack meyhanede bir adamla tanıştığını açıkladı.

Güzel sunucu, adamla bir süre mesajlaştıktan sonra adamın kendisine evli olduğunu ama açık bir evlilikleri olduğu için eşinin de kendisi ile tanışmak istediğini ifade etti.

1

Adamın daveti üzerine çiftin evine gittiğini söyleyen Emily, çift ile beraber cinsel ilişkiye girdiğini ve bunu bir süre devam ettirdiğini söyledi.

Emily, bir süre sonra adam ve eşinin kendisine aşık olmaya başladıklarını fark edince çiftten ayrıldığını ama onlardan kurtulmanın kolay olmadığını söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylarÜnlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar
Dün akşam diziler kıyasıya reyting için yarıştı!Dün akşam diziler kıyasıya reyting için yarıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

İlginizi Çekebilir

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Diğer Haberler

Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi

Acı haber! Usta oyuncu yaşamını yitirdi

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiası

Bomba iddia! Şifreli mesaj mı?

2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu Haluk Bilginer anons etti

Büyük gurur! En İyi Erkek Oyuncu'yu Haluk Bilginer anons etti

Irmak Ünal: İğne yapmayı öğrendim

'İğne yapmayı öğrendim'

Gwyneth Paltrow ve Khloe Kardashian’ın huzuru bulduğu orgazm tarikatı gündemde! 'Seks tarikatı' suçlaması

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.