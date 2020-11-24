Emily Attack cinsel ilişki itirafıyla şoke etti

Son dönemde yaptığı açıklamalarla İngiliz magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan Emily Attack, sunuculuğunu yaptığı programda bir kez daha izleyenleri şaşırttı. Attack meyhanede bir adamla tanıştığını açıkladı.

Güzel sunucu, adamla bir süre mesajlaştıktan sonra adamın kendisine evli olduğunu ama açık bir evlilikleri olduğu için eşinin de kendisi ile tanışmak istediğini ifade etti.

Adamın daveti üzerine çiftin evine gittiğini söyleyen Emily, çift ile beraber cinsel ilişkiye girdiğini ve bunu bir süre devam ettirdiğini söyledi.

Emily, bir süre sonra adam ve eşinin kendisine aşık olmaya başladıklarını fark edince çiftten ayrıldığını ama onlardan kurtulmanın kolay olmadığını söyledi.



