Emily Paris’te dizisinin başrol oyuncusu Lily Collins karakterini savundu! Eleştirilere sert cevap verdi

Eleştirmenlerden olumlu yorumlar almamasına rağmen Emily Paris’te, Netflix kullanıcıları tarafından özellikle karantina döneminde en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Dizi, Paris’e taşınmasıyla bütün hayatını bir anda değiştiren Emily’in yaşadıklarına odaklanıyor. Emily’in pozitifliği ve coşkusu bazı izleyicilerin tepkisine neden oldu. Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins ise Emily’in ilham verici olduğunu söyleyerek eleştirilere karşı karakterini savundu.

“BUNLAR GÜZEL ÖZELLİKLER”

22 Aralık’ta ikinci sezonu ile seyircisini selamlamaya hazırlanan Emily in Paris’in sevilen oyuncusu Collins, “Birinin iyimse, parlak ve neşeli olması insanların bakıp ‘bu çok fazla’ diyeceği düşünülen özellikler olması çok üzücü. Bunlar aslında çok güzel nitelikler. Bunlar bir bakıma savunmasız olmak, yardım istemek ve hata yapmakla bir araya getirilebilir. O yanılmaz ya da hatasız değil.” dedi.



