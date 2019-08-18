Emily Ratajkowski, Bella Hadid'den ayrılan The Weeknd ile birlikte mi?

ABD'li model Bella Hadid ile The Weeknd yeniden şans verdikleri aşklarına 3 hafta önce nokta koydu.

Hadid geçen gece Los Angeles'taki bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Hadid'in içeride olduğu saatlerde mekana eski sevgilisi The Weeknd de geldi.

Hadid, The Weeknd'in geldiğini duyunca apar topar mekanda ayrıldı. The Weeknd aynı gece kulübe yalnız gelen ünlü model Emily Ratajkowski'yle eğlendi.

Görgü tanıkları The Weeknd ile Ratajkowski'nin sabaha kadar dans ettiğini öne sürdü.

