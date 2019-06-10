Emily Ratajkowski: Bu doğum günü gerçekten beklentileri aştı

Verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki model Emily Ratajkowski geride bıraktığımız gün doğum gününü kutladı.

2017'de kurduğu mayo ve bikini markası ile rekor kıran ve yeni koleksiyonu çıkar çıkmaz tükenen Emily böylelikle yeni yaşını daha keyifli bir şekilde kutladı. Mayoların tanıtımını kendisi yapan model, kısa sürede markasını zirveye taşımayı başardı.

DÖVMESİNİ GÖSTERDİ

Yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlayan ve geceye dair görüntüleri de hesabından paylaşan Ratajkowski aynı zamanda sırtına yaptırdığı dövmeyi de yine takipçileriyle paylaştı.

Emily o anların görüntülerini; ‘Bu doğum günü gerçekten beklentileri aştı’ notuyla paylaştı.

