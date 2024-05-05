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Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızına şiddet uygulayan kadın 'Alın götürün' diyerek çocuğunu bırakıp gitti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.05.2024 21:48
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İstanbul'da bir kadın, iddiaya göre 10 yaşındaki kızına sokak ortasında şiddet uyguladı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip kadına tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada kadın, "Alın götürün" diyerek kızını bırakıp gitti. 50 metre giden kadın, daha sonra kızını alıp götürmek isteyince vatandaşlar izin vermedi.

Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızına şiddet uygulayan kadın 'Alın götürün' diyerek çocuğunu bırakıp gitti

İstanbul'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Halkalı'da çekilen görüntülerde iddiaya göre bir anne, 10 yaşındaki kızına şiddet uyguladı.

"NASIL ANNESİN SEN YA?"

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kadına tepki gösterdi. "Nasıl annesin sen ya? Kendine gel" diyen vatandaşa kadın, "Ben kendimdeyim" diyerek cevap verdi.

"ALIN GÖTÜRÜN" DEYİP KIZINI BIRAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar "Ya git tedavi gör ya da bu zulmü bu çocuğa yapamazsın" dedi. Bunun üzerine kadın "Alın götürün o zaman" diyerek çocuğu bırakıp gitti.

VATANDAŞLAR İZİN VERMEDİ

50 metre ilerleyen kadın daha sonra çocuğu alıp götürmek isteyince vatandaşlar izin vermedi.


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