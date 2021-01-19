Emily Ratajkowski minik bikinisiyle olay oldu

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evli olan model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Anne olmak için gün sayan 29 yaşındaki Ratajkowski, hamileliğini dolu dolu yaşıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Emily son paylaşımıyla yine olay oldu. Plajda küçük bikinisiyle poz veren ünlü modele beğeni yağdı.

Bikinisinin arkasını da göstermeyi ihmal etmeyen Emily Ratajkowski hamileliğe rağmen seksi pozlarından vazgeçmiyor.

Emily Ratajkowski, Vogue Dergisi için yazdığı makalede hamile olduğunu açıklamıştı.

Ratajkowski, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtmişti.



