MAGAZİN

Emily Ratajkowski’nin kıyafeti olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında genellikle çıplak fotoğraflar paylaşmasıyla ünlü olan model Emily Ratajkowski tercih ettiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü.

Emily Ratajkowski’nin kıyafeti olay oldu

Ünlü model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz gün Super Bowl'un Atlanta'daki partisine katıldı.

Gecede ilginç bir kombin yapan Emily'nin stili beğenilmediği gibi, kadın takipçileri 'Çıplak gezsin daha iyi' yorumunda bulundu...

Geceye giderken, Magda Butrym markasına ait, sırtı açık kırmızı bir bluzu siyah skinny jean ve sezonun trendi beyaz çizmelerle kombinleyen Ratajkowski, eline de sarı bir çanta aldı.

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Gerek renklerin uyumsuzluğu, gerek rüküşlüğü sosyal medyanın diline düştü.

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Özellikle kadın kullanıcılar bol bol Emily fotoğrafı paylaşarak ‘Şimdi anladık neden sürekli çıplak gezdiğini, meğer giyinmeyi bilmiyormuş’ gibi yorumlar yaparken, bazıları da ‘Böyle giyinecekse çıplak gezsin daha iyi’ dedi… (Sözcü)

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