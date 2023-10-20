Emily Ratajkowski 'yataktan iş' notuyla çıplak hallerini paylaşınca yorum yağdı

Dünyanın en seksi kadınları arasından gösterilen Emily Ratajkowski, eşi tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı almıştı.

Oğlu Sylvester Apollo'yu tek başına büyütmeye başlayan Emily Ratajkowski, bir yandan modellik kariyerine devam ederken bir yandan da bekar hayatının tadını çıkarıyor.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye başlayan Emrata cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel model 'yatakta iş' notuyla yaptığı çıplak pozlarıyla şoke etti. Modelin pozlarını görenler "Bu nasıl iş?" yorumlarında bulundu.



Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen başarılı oyuncu Olivia Wilde ile arkadaş olan Emrata geçtiğimiz aylarda arkadaşının yeni ayrıldığı Harry Styles'la öpüşürken yakalanmıştı.







