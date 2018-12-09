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Emina Jahovic'i kızdıran haber: Bıktım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in keyfi, yine ülkesi Sırbistan'daki haberlerle kaçtı. Jahovic hakkında çıkan haberlere isyan etti ve "Bıktım" dedi.

Emina Jahovic'i kızdıran haber: Bıktım!

Mustafa Sandal'dan 6 ay önce boşanan ve 4 aydır Sadettin Saran ile aşk yaşayan Boşnak asıllı Sırp şarkıcı Emina Jahovic memleketindeki magazin basınından yana dertli.

Sırbistan'da yayımlanan Blic Dergisi, 15 Ocak 2019'da 37 yaşına girecek olan Jahovic'in doğum günü için aşkı Sadettin Saran'ın kesenin ağzını açtığını iddia etti.

Dergide yer alan iddiaya göre Sırp şarkıcı, yılbaşındaki konseri nedeniyle doğum günü hazırlıklarıyla ilgilenmek için vakit bulamadı. Bunun üzerine 5 aylık aşkı Saran, devreye girdi.

10 BİN EURO'LUK JEST

İddiaya göre Saran, Belgrad'daki lüks bir restoranı kapatmaya karar verdi. Sırp basını sürpriz partiye Jahovic'in yakınlarından oluşan 70 davetliyi çağıracak olan iş insanının cebinden parti için de 10 bin euro (yaklaşık 60 bin 400 lira) çıkacağını duyurdu.

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Ancak Sırp şarkıcı, bu haberi önceki gün Instagram'da yalanlayıp hakkındaki iddialara isyan etti: "Hakkımda sürekli olarak yazılan yalanlardan bıktım. Doğum günüm için Belgrad'daki yakın arkadaşlarımla küçük bir kutlama organize edeceğim. Çıkan bu haberleri ciddiye almayın."

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Emina Jahovic ve Mustafa Sandal Emina Jahovic-Sadettin Saran

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