Emina Jahovic ilk kez konuştu! Sadettin Saran’la...

Sevgilisi ve onun ailesiyle verdiği poz basına yansıyan ünlü şarkıcı, önceki Zorlu AVM’de görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluşan Jahovic, Saran ile birlikteliği sorulması üzerine “Ben özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı pek sevmiyorum. Ama zaten her şey ortada değil mi?” açıklamasını yaptı.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran’la aşk yaşamaya başladı.

'KIZIM' DEMİŞTİ

İş insanı Saadettin Saran, Emina Jahoviç olduğu iddia edilen ancak yüzü tam belli olmayan bir kadının kendisini yanağından öperken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından ''Çok özledim'' yazarak paylaşmıştı. Sadettin Saran, fotoğraftaki kadının Emina Jahoviç olduğunu ileri süren yorumlar üzerine fotoğrafın altına ''Kızım'' notunu ekleyip daha sonra da bu paylaşımı silmişti.