Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

İş insanı Sadettin Saran ile olan beraberliğini artık gizlemeyen şarkıcı Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de aracına binerken objektiflere takıldı.

Makyajsız ve yüzü şiş olduğu gözlenen Jahovic, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Sözcü'nün haberine göre; dişçiden çıktığı için konuşamadığını söyleyen Emina Jahovic, gazetecilerin sevgilisi Sadettin Saran ile evlilik ilgili sorularına “Abartıyorsunuz” diye yanıt verdi.

Emina Jahovic ve Saran uzun süre yaşadıkları aşkı gizlemiş daha sonra ise aile pozuyla bir nevi sorulara yanıt vermişti. Eski eş Sandal ise bu aşk için "hayırlı olsun" demişti.

