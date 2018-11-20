Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Popçu Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 10 yıllık evliliği geçen haziran ayında bitti. Sırp şarkıcı, şu sıralar iş insanı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor.

Emina Jahovic, Sadettin Saran'a olan hayranlığını bu kez Instagram'da dile getirdi.

Sportif kimliğiyle bilinen Sadettin Saran, "Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain (Acı yoksa başarı da yok)" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı, kendisinden 18 yaş büyük sevgilisinin paylaşımına 'Wow' yorumunda bulunarak, şaşkınlığını dile getirdi. Bunun üzerine fotoğraf altına yorum yağdı.

Emina Jahovic-Sadettin Saran birlikteliği, "2018’in en bomba ilişkisi" seçildi.

