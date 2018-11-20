MAGAZİN

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra adı Sadettin Saran ile anılan Emina Jahovic uzun süre bu aşka dair yorum yapmasa da artık aşkını açık yaşıyor! Emina Jahovic son hareketiyle yine şaşırttı.

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Popçu Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 10 yıllık evliliği geçen haziran ayında bitti. Sırp şarkıcı, şu sıralar iş insanı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor.

Emina Jahovic, Sadettin Saran'a olan hayranlığını bu kez Instagram'da dile getirdi.

Sportif kimliğiyle bilinen Sadettin Saran, "Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain (Acı yoksa başarı da yok)" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Şarkıcı, kendisinden 18 yaş büyük sevgilisinin paylaşımına 'Wow' yorumunda bulunarak, şaşkınlığını dile getirdi. Bunun üzerine fotoğraf altına yorum yağdı.

Emina Jahovic-Sadettin Saran birlikteliği, "2018’in en bomba ilişkisi" seçildi.

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