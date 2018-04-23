MAGAZİN

Emina Sandal, aksiyon filminde oynamak istiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Eşi Mustafa Sandal ile evliliğindeki krizi sonlandıramayan ve çocuklarıyla birlikte vaktinin büyük bölümünü kendi ülkesinde geçiren Emina Sandal, oyunculuk için yine yeşil ışık yaktı. Daha önce ‘Lale Devri’ isimli dizide oyunculuk yapan Emina Sandal, aksiyon filmlerinde rol alma hayalinin sürdüğünü belirtti.

Emina Sandal, aksiyon filminde oynamak istiyor

Mustafa Sandal ile evliliği sallantıda devam eden Emina Sandal, şu sıralar vaktinin çoğunu ülkesi Sırbistan’da geçiriyor. Sırp medyasında gündem olan Emina Sandal, geçtiğimiz günlerde bir medya organına röportaj verdi. Sandal, geçmişte birkaç kez ifade ettiği aksiyon filmlerde oynama isteğini yeniden dile getirdi.

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Daha önce ‘Lale Devri' isimli dizide oyunculuk yapan Emina Sandal, o dönem oyunculuğu ile eleştirilince istediği performansı sergileyemediğini itiraf etmişti. Sandal, “Ben aksiyon filmlerinde oynamak istiyorum. Çocukluğumdan beri kick boks yapıyorum. Aksiyon sahnelerinde de çok başarılı olurum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emina sandal Lale Devri

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