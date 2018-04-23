Emina Sandal, aksiyon filminde oynamak istiyor

Mustafa Sandal ile evliliği sallantıda devam eden Emina Sandal, şu sıralar vaktinin çoğunu ülkesi Sırbistan’da geçiriyor. Sırp medyasında gündem olan Emina Sandal, geçtiğimiz günlerde bir medya organına röportaj verdi. Sandal, geçmişte birkaç kez ifade ettiği aksiyon filmlerde oynama isteğini yeniden dile getirdi.

Daha önce ‘Lale Devri' isimli dizide oyunculuk yapan Emina Sandal, o dönem oyunculuğu ile eleştirilince istediği performansı sergileyemediğini itiraf etmişti. Sandal, “Ben aksiyon filmlerinde oynamak istiyorum. Çocukluğumdan beri kick boks yapıyorum. Aksiyon sahnelerinde de çok başarılı olurum” diye konuştu.